Boksfederatie IBA vecht besluit IOC erkenning in te trekken aan

De internationale boksfederatie IBA vecht de beslissing van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de erkenning van de organisatie in te trekken aan. Daartoe is beroep aangetekend bij het internationaal sporttribunaal CAS. De boksfederatie wil dat het besluit van het IOC, dat nog niet officieel is bekrachtigd, nietig wordt verklaard.

Het IOC schorste de IBA al in 2019, vanwege bestuurlijke, financiële, scheidsrechtelijke en ethische chaos. De federatie was derhalve ook niet betrokken bij de organisatie van de Olympische Spelen van Tokio in 2021, dat deed het IOC zelf en dat zal het in 2024 in Parijs ook doen. Met World Boxing heeft de Nederlander Boris van der Vorst inmiddels een alternatieve boksfederatie opgericht, die door het IOC kan worden erkend als de IBA definitief aan de kant is gezet.