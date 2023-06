Wielrenner Jakobsen leider Baloise Belgium Tour na etappezege

Wielrenner Fabio Jakobsen heeft de tweede etappe van de Baloise Belgium Tour gewonnen. De Nederlander van Soudal-Quickstep was na ruim 175 kilometer tussen Merelbeke en Knokke-Heist de snelste in de massasprint. Hij nam de leiderstrui over van Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), die betrokken was bij een valpartij in de slotkilometers.

Mathieu van der Poel, ploeggenoot van Philipsen, eindigde op de tweede plaats. De Nederlander staat ook tweede achter Jakobsen in het klassement, in dezelfde tijd als zijn landgenoot. Jakobsen kreeg de leiderstrui vanwege zijn ritwinst.

Jakobsen bedankte na afloop zijn ploeg voor het goede werk in de finale. “Sprinten is een teamsport”, zei hij bij Sporza. “We zaten met vijf man voorin en zij hebben mij perfect afgezet. Een sterke ploeg en positionering zijn cruciaal. Ik ging wel wat vroeg aan om te voorkomen dat ik ingesloten raakte, maar ik wist dat het voldoende was.”

Na de tijdrit van vrijdag en de heuvelrit van zondag, hoopt Jakobsen zondag op een nieuwe massasprint in Brussel. “Morgen en overmorgen zijn trainingsdagen en dan zondag nog een keer knallen.”

Van der Poel, die bij afwezigheid van Philipsen moest sprinten, baalde van de val van zijn ploeggenoot. “Heel jammer, hij heeft de snelste benen. We moesten snel omschakelen. Ik vertrouwde op onze eigen lead-out, maar kwam van iets te ver.”

Met topsprinters als Jakobsen, Philipsen en Caleb Ewan aan de start én een aankomst in Knokke-Heist, bekend om zijn massasprints, leek een vroege vlucht gedoemd te mislukken. Toch gingen zes renners, onder wie de Nederlanders Stijn Daemen (Beat Cycling Club), Daan van Sintmaartensdijk (VolkerWessels Cycling Team) en Etienne van Empel (Corratec Sella Italia), er al vroeg vandoor.

De vluchters kregen snel een voorsprong van enkele minuten, maar het peloton hield de kopgroep steeds onder controle. Ruim voor de finish werden de zes ingerekend. Van der Poel pakte vervolgens bij de tussensprints in de Gouden Kilometer genoeg bonificatieseconden om naast Philipsen te komen.

Niet lang daarna, op ruim 3 kilometer van de streep, ging Philipsen, met onder anderen Ewan tegen de vlakte. De Belg kon snel weer zijn weg vervolgen, terwijl Ewan lang bleef zitten. Na een fraaie lead-out van Soudal-Quickstep won Jakobsen vervolgens met overmacht de sprint, al kwam Van der Poel in de laatste meters nog snel opzetten.