Judoka Van Dijke pakt zilver op grandslamtoernooi van Astana

Judoka Sanne van Dijke heeft op het grandslamtoernooi van Astana genoegen moeten nemen met zilver. De 27-jarige Nederlandse verloor in de klasse tot 70 kilogram in de verlenging van de finale van de Griekse Elisavet Teltsidou.

Van Dijke had haar drie eerdere partijen, waaronder de halve finale tegen landgenote Kim Polling, vroegtijdig beslist. In de verlenging van de finale werd een door Teltsidou overgenomen aanval van Van Dijke haar fataal.

Polling was in de troostfinale oppermachtig tegen de Roemeense Serafima Moscalu. Joanne van Lieshout veroverde in de klasse tot 63 kilogram brons tegen de Spaanse Cristina Cabaña Pére.