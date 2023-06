Verstappen in Montreal snelste in derde vrije training

Max Verstappen heeft zaterdag tijdens de derde en laatste vrije training voor de Grote Prijs van Canada in de Formule 1 de beste tijd neergezet. De Nederlandse coureur van Red Bull klokte op het circuit van Montreal 1.23,106. Nyck de Vries noteerde de zestiende tijd.

Na Verstappen was de Monegask Charles Leclerc in zijn Ferrari het snelst in de regen: 1.23,397. De Spanjaard Fernando Alonso zette met 1.24,483 de derde tijd neer.

In de tweede vrije training noteerde Verstappen de zesde tijd en in de eerste training de vijfde. De kwalificatie is zaterdagavond 22.00 uur Nederlandse tijd. De race is zondag om 20.00 uur.

Verstappen kan in Canada zijn 41e overwinning in de Formule 1 boeken en evenaart dan het aantal van de Braziliaanse legende Ayrton Senna.