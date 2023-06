Burrage en Boulter zorgen voor 1e Britse WTA-finale sinds 1977

Voor het eerst sinds 1977 staan twee tennissters uit Groot-Brittannië tegenover elkaar in een WTA-finale. Jodie Burrage en Katie Boulter strijden zondag in Nottingham om de eindzege. Sue Barker en Virginia Wade waren 46 jaar geleden in San Francisco de laatste twee Britse speelsters in de finale op het hoogste niveau.

Burrage, de nummer 131 van de wereld, won in de halve finale met twee keer 7-5 van Alizé Cornet uit Frankrijk. Boulter, die op de mondiale ranking de 126e plek inneemt, schakelde haar landgenote Heather Watson met 6-4 7-5 uit.