Pogacar focust zich niet op concurrent Vingegaard in Tour

Tadej Pogacar keert zonder koersritme terug in de Tour de France, de rittenkoers die hij al twee keer won. Vorig jaar ging hij als gedoodverfde favoriet ten onder tegen Jonas Vingegaard, de Deen met een sterk Jumbo-Visma-blok achter zich. Een nieuwe tweestrijd wordt verwacht. “Maar ik ga me niet op hem focussen.”

Twee van de drie botjes in zijn pols die hij brak bij een val in april in Luik-Bastenaken-Luik zijn volledig hersteld. Pogacar zag het maandag op een scan. “Het kost nog even tijd, wat betreft mobiliteit van het gewricht zit ik aan 60 tot 70 procent. Maar ik voel me goed op de fiets, trainen doet geen pijn”, vertelde de pas 24-jarige Sloveen.

Hij was bezig aan een supervoorjaar met onder meer winst in Parijs-Nice, de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race. Na zijn val keerde hij pas bij de nationale kampioenschappen van zijn land terug in wedstrijdverband. Pogacar veroverde vorige week zowel de titel in het tijdrijden als in de wegrace.

Maar de vraagtekens blijven. “Of ik er helemaal klaar voor ben moet in de koers blijken. Ik heb goed getraind, maar geen wedstrijden gereden als de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland. De benen voelen goed en ik heb er zin in.”

Pogacar voorspelt een interessante eerste week. “Alles zit erin, te beginnen met twee lastige ritten hier in het Baskenland en de komende week meteen twee Pyreneeënritten. Toen ik vorig jaar het routeschema zag was ik meteen enthousiast over die eerste week. Met die blessure is dat wel wat minder geworden.”

Vorig jaar ging hij ten onder tegen een overmacht van renners van Jumbo-Visma, resulterend in de Tourzege voor Vingegaard. Pogacar hield er geen complex aan over, vertelde hij de internationale pers in het Palacio Euskalduna van Bilbao, kort voor de presentatie van de ploegen bij het befaamde Guggenheim-museum. “Of ik me op hen focus? Nee, ik focus me alleen op mezelf en onze ploeg. Die is een stuk sterker dan vorig jaar. Met Adam (Yates) hebben we bovendien een extra kopman, een ‘back-up’ ook voor als het met mij niet gaat zoals gewenst.”

Hij zag Vingegaard sterk rijden in het Critérium du Dauphiné waar Yates als tweede eindigde. “Die kwam net terug van een hoogtestage en zat er toch heel dichtbij. Ik denk dat we samen supersterk kunnen zijn.”