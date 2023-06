Lappartient nu ook voorzitter Frans Olympisch Comité

David Lappartient is donderdag ook tot voorzitter van het Frans Olympisch Comité gekozen. De 50-jarige Fransman is de opvolger van Brigitte Henriques, die op 25 mei ontslag nam. Lappartient was al voorzitter van de internationale wielerunie UCI.

Henriques stapte op door een interne crisis. Een jaar voor de start van de Olympische Spelen in Parijs moet Lappartient de eenheid in de organisatie proberen te herstellen. Donderdag kreeg hij in elk geval al 80 procent van de stemmen. Emmanuelle Bonnet-Oulaldj was de enige andere kandidaat.