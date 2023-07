Schilder stoot met de kogel naar vierde nationale titel

Jessica Schilder heeft de ‘prestigestrijd’ op de NK atletiek bij het kogelstoten in haar voordeel beslecht. De Europees kampioene uit Volendam won het goud in Breda met een stoot van 19,35 meter. Jorinde van Klinken behaalde het zilver met 18,24 en kersvers Europees kampioene onder 23 Alida van Daalen pakte de bronzen medaille met 18,11.

Schilder zag het prestige niet zo bij het winnen van haar vierde nationale titel outdoor. “Het is wel zo dat het niveau bij het kogelstoten in Nederland nog nooit zo hoog is geweest, dus dat schept wel een bepaalde verwachting. Maar ik was niet echt met die titel bezig”, zei ze na afloop. “Voor mij was vooral de techniek belangrijk en in deze wedstrijd kwam voor het eerst duidelijk bovendrijven wat ik fout doe, dus ik kan stellen dat het lek boven is.’’

Schilder was het hele seizoen een beetje zoekende naar de juiste techniek in de ring, dus die verre stoot van 19,35 was wel welkom. “Ik duik te veel de ring in, terwijl juist mijn borst vooruit moet. Fijn dat ik nu de fout weet, vooral met het oog op de Olympische Spelen is het belangrijk dat het technisch goed zit. Parijs in 2024 is voor mij het grote doel, daar is alles op gericht. EK’s en WK’s zie ik als tussenstapjes, de Olympische Spelen zijn het mooiste dat er is.’’

Schilder doet ook mee aan de WK in Boedapest volgende maand. Daar treft ze opnieuw Van Klinken, die zich kwalificeerde voor het kogelstoten en discuswerpen.