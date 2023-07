Verstappen snelste in kwalificatie, start van plek 6 in GP België

Formule 1-coureur Max Verstappen heeft vrijdag de beste tijd neergezet in de kwalificatie voor de Grote Prijs van België. Dat betekent dat de tweevoudig wereldkampioen in zijn Red Bull zondag vanaf plek zes start. Hij heeft een gridstraf van vijf plaatsen gekregen omdat hij voor de vijfde keer de versnellingsbak moest vervangen.

Op het circuit van Spa-Francorchamps kwam Verstappen tot 1.46,168. Charles Leclerc volgde in zijn Ferrari op 0,820 en start derhalve van poleposition. De derde tijd was van Sergio Pérez, de ploeggenoot van Verstappen.

Verstappen keek terug op een wonderlijke kwalificatie. In de tweede sessie ging hij als nummer 10 maar net door naar de beslissende fase. “Eerlijk gezegd miste ik even het vertrouwen om echt door te drukken. Gelukkig liep het allemaal net goed af, maar voor hetzelfde geld had ik er in de tweede fase uit gelegen.”

In Q3 was Verstappen als vanouds. “Het ging goed en ik zette een uitstekende tijd neer. Ik durfde meer te riskeren en dat pakte goed uit. Natuurlijk wist ik dat ik niet van pole kan starten, maar het doel blijft zondag gewoon de race te winnen. Ik heb weleens verder in het achterveld gestaan. Maar laten we eerst kijken hoe het weer is en wat voor race het wordt.”

Vanwege de regen had Verstappen in de vrije training van vrijdagochtend geen tijd neergezet. De weersomstandigheden zorgden er ook voor dat de kwalificatie 10 minuten later begon dan gepland. Daarna klaarde het op.

Zaterdag is de sprintrace in België, zondag de Grote Prijs. Verstappen heeft de laatste zeven races in de Formule 1 gewonnen. Hij gaat ruim aan kop in het klassement voor de wereldtitel.