Mountainbikester Pieterse derde in shortrace wereldbeker

Puck Pieterse is als derde geƫindigd bij de shortrace van de wereldbeker mountainbike in Andorra. De 21-jarige wielrenster uit Amersfoort moest 17 seconden toegeven op de Zwitserse winnares Alessandra Keller. De Britse Evie Richards werd tweede.

Pieterse veroverde eerder deze maand bij de WK in Schotland zilver in de shortrace. Anne Terpstra eindigde als vijfde in Andorra. Bij de mannen ging de zege naar de Duitser Luca Schwarzbauer. Hij was in een eindsprint net iets sneller dan de Zwitser Nino Schurter en Fransman Joan Sarrou.