Verstappen ziet na ‘redelijk goede dag’ ruimte voor verbetering

Max Verstappen sprak na de eerste twee vrije trainingen van de Dutch Grand Prix van een “redelijk goede dag”. De Nederlandse Formule 1-coureur ziet nog wel wat verbeterpunten voor hem en zijn team Red Bull.

“We moeten een paar dingen verfijnen. In bepaalde bochten was ik niet echt blij met de balans. Dat moeten we meer op orde krijgen”, zei Verstappen, die dit weekeinde voor de negende keer op rij een grand prix in de belangrijkste raceklasse hoopt te winnen en daarmee een record te evenaren.

De 25-jarige Limburger zette in de eerste vrije training de beste tijd neer. In de tweede sessie was de Brit Lando Norris van McLaren rapper. “In de tweede training was het moeilijker een foutloze ronde te rijden. Het was constant druk met andere auto’s in mijn buurt. Al met al was het best goed, ik heb wat dingen met de auto geprobeerd.”

Tegen het einde van de eerste training ging Verstappen met zijn auto even de grindstrook op. De coureur zei dat dat niet kwam door zand op de baan, wat verondersteld werd. “Er ligt altijd wel wat zand op het circuit. Ik zat denk ik te dicht op de auto voor mij. Zodra je te maken hebt met overstuur, wil je niet meer spinnen. Dus dan ga je gewoon over het grind. Ik had het allemaal onder controle.”

Verstappen ziet de kwalificatierace van zaterdag met vertrouwen tegemoet. “Ik denk dat de auto veel potentie heeft om morgen weer een goede dag te hebben. Ik moet nog een paar dingen verfijnen en ik heb er alle vertrouwen in dat we vooraan eindigen.”