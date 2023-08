Meeste medailles ooit voor Nederlandse equipe op WK atletiek

Met twee gouden, een zilveren en twee bronzen medailles zijn de WK atletiek in Boedapest de meest succesvolle voor de Nederlandse ploeg geworden sinds de eerste officiële WK in 1983. De vijf medailles zijn beter dan de vier van een jaar geleden op de WK in Eugene en de vier van de WK van 2017 in Londen.

Femke Bol was de gouddelver met wereldtitels op de 400 meter horden en de 4×400 meter. Ze spoelde met die twee gouden plakken de pijnlijke val weg in de slotmeters van de finale van de 4×400 meter gemengde estafette, waardoor ze een zekere medaille verspeelde.

Sifan Hassan was ook goed voor twee medailles. Zij won zilver op de 5000 meter en brons op de 1500 meter. Anouk Vetter behaalde de bronzen medaille in de zevenkamp.

In de medaillespiegel eindigde Nederland op de achtste plaats. De Verenigde Staten scoorden verreweg de meeste medailles: twaalf gouden, acht zilveren en negen bronzen. Canada werd op grote afstand tweede (vier keer goud, twee keer zilver) en Spanje derde (vier keer goud, één keer zilver).