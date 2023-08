US Open van start met drie Nederlandse tennissers en Djokovic

De US Open gaat van start met drie Nederlandse tennissers in het enkelspel. Arantxa Rus, Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp komen allemaal pas dinsdag in actie.

Rus neemt het in haar eerste partij op tegen de Amerikaanse Madison Keys, Griekspoor treft de Fransman Arthur Fils en Van de Zandschulp Jordan Thompson uit Australiƫ.

Op de openingsdag van het laatste grandslamtoernooi van het jaar maakt Novak Djokovic zijn opwachting. De 23-voudig grandslamkampioen ontbrak vorig jaar in New York omdat hij zich niet had gevaccineerd tegen het coronavirus. De nummer 2 van de wereld kan het toernooi voor het eerst sinds 2018 winnen.

Vorig jaar ging de titel bij de mannen naar Carlos Alcaraz, bij de vrouwen was de Poolse Iga Swiatek de beste. Zij versloegen respectievelijk Casper Ruud en Ons Jabeur in de finale.

In het dubbelspel doen er meer Nederlanders mee, onder wie Wesley Koolhof, die dit jaar op Wimbledon zijn eerste grandslamtitel veroverde.