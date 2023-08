Pérez vindt dat hij in Zandvoort meer verdiende dan vierde plek

Formule 1-coureur Sergio Pérez houdt een wat naar gevoel over aan de Grote Prijs van Nederland. De Mexicaanse nummer 2 van de WK-stand lag in het begin van de race even voorop, toen Max Verstappen later dan hij naar binnen ging voor een bandenwissel. Pérez eindigde uiteindelijk als vierde, mede door een tijdstraf van 5 seconden omdat hij te hard reed in de pitstraat.

“Ik denk dat we vandaag beter verdienden”, aldus Pérez. “Toen ik de pitstraat binnenkwam, stond deze volledig onder water. Daardoor botste ik uiteindelijk tegen de muur en ging ik te snel, denk ik. Een beetje jammer.”

De regen speelde een grote rol in Zandvoort. Pérez glibberde in het slot van de race even van de baan. “De omstandigheden veranderden behoorlijk, vooral in bocht 1. Bij het remmen, voelde ik de stroompjes water en helaas verloor ik de controle over de auto en reed regelrecht tegen de muur. Gelukkig kon ik snel draaien en doorrijden.”

Perez zei dat het nog steeds “een goed teamresultaat” was voor Red Bull, dat in de constructeursstand nu een voorsprong van 285 punten op Mercedes heeft. De achterstand van Pérez op WK-leider Max Verstappen, die de race won, liep op tot 138 punten.