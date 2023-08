Volleybalsters bereiken kwartfinale EK na 3-0-zege op Zwitserland

De volleybalsters van Oranje hebben zich verzekerd van een plek in de kwartfinales. De ploeg van bondscoach Felix Koslowski was in Florence met 3-0 te sterk voor Zwitserland. Het werd 25-17 25-19 en 25-12.

Voor de Nederlandse speelsters was het al de zesde zege op een rij op het EK. In de poulefase werden Frankrijk, Slowakije, Spanje, Finland en Estland verslagen. Alleen tegen Frankrijk stond Oranje een set af. De poulewedstrijden werden gespeeld in Tallinn.

Bij de laatste acht neemt de ploeg van Koslowski het op tegen de winnaar van het duel tussen Bulgarije en Slowakije. Dat duel is dinsdag, ook in Florence. Mocht Oranje ook dat duel winnen dan verplaatst het team zich naar Brussel voor de halve eindstrijd en eventueel de finale.

Twee jaar geleden werd Nederland vierde op het EK. De uiteindelijke kampioen Italië was toen te sterk in de halve finale.