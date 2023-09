Tennisster Sakkari nu wel de beste in Guadalajara

De Griekse tennisster Maria Sakkari heeft het WTA-toernooi van Guadalajara gewonnen. Op het hardcourt in de Mexicaanse stad was ze in de finale te sterk voor de Amerikaanse Caroline Dolehide, een speelster die net buiten de top 100 staat. Sakkari, de nummer 9 van de wereld, won in twee sets: 7-5 6-3.

Sakkari (28) verloor vorig jaar in Guadalajara in de finale van de Amerikaanse Jessica Pegula. Met de zege op Dolehide boekte ze haar tweede toernooizege ooit. “Het was alweer vierenhalf jaar geleden dat ik voor het eerst een toernooi won. Eindelijk is het me weer gelukt”, sprak de Griekse, die er vorige maand op de US Open nog in de eerste ronde uitvloog. “Ik heb best moeilijke tijden gekend en ben trots op mezelf met wat ik hier deze week bereikt heb.”

Voor de 25-jarige Dolehide was het haar eerste finale. Die bereikte ze door onder meer in de halve finales haar landgenote Sofia Kenin uit te schakelen, de winnares van de Australian Open in 2020.