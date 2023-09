Verstappen hervat in Japan zegereeks en schenkt Red Bull al titel

Max Verstappen heeft in de Grote Prijs van Japan het winnen van races in de Formule 1 weer opgepakt. De tweevoudig wereldkampioen reed ouderwets dominant naar de overwinning. Met de punten die hij verdiende, haalde hij tevens op zes races van het einde van het seizoen al de wereldtitel voor de constructeurs binnen voor het team van Red Bull.

Verstappen boekte zelf zijn dertiende zege van het jaar. Hij stevent af op zijn derde wereldtitel en kan die in de volgende race in Qatar al binnenhalen. Een week geleden worstelde hij met zijn Red Bull in de Grote Prijs van Singapore en haalde met hangen en wurgen de vijfde plaats. Op het circuit van Suzuka was Verstappen weer veruit de snelste en reed de Nederlander in een vlekkeloze race de concurrentie op grote afstand. Lando Norris van McLaren eindigde met een achterstand van bijna 20 seconden als tweede, diens teamgenoot Oscar Piastri werd derde.

De monteurs en ingenieurs bij het team van Red Bull breken zich nog steeds het hoofd waarom Verstappen vorige week op het stratencircuit van Singapore niet vooruit te branden was, maar de problemen waren duidelijk toe te schrijven aan de aard van die racebaan, want in Suzuka was er niets aan de hand. Verstappen reed vanaf de eerste ronde soepel en snel in de RB19 en beschikte weer over de dominante auto waarmee hij dit seizoen de zeges aaneenrijgt en al een historisch record van tien overwinningen op rij boekte.

Verstappen moest in Japan wel alles op alles zetten om bij de start de eerste plek vast te houden. Piastri en Norris drongen aan in hun McLarens en probeerden de Nederlander voorbij te gaan voor de eerste bocht. Maar de tweevoudig wereldkampioen kneep de bocht keurig af en kwam als leider in de race door de eerste bochtenserie.

De safetycar kwam wel meteen de baan op, want achterin raakten enkele auto’s elkaar en veroorzaakten schade. Sergio Pérez tikte Lewis Hamilton aan en moest meteen de pitstraat in voor een nieuwe voorvleugel. Pérez was later weer betrokken bij een aanrijding, moest weer naar binnen voor een nieuwe voorvleugel en kreeg ook nog eens tijdstraffen. De Mexicaan besloot gedesillusioneerd de race na vijftien ronden al te beëindigen.

De snelle opgave van Pérez leek een tegenvaller voor Red Bull, want de Mexicaan kon geen punten scoren voor het kampioenschap van de constructeurs. Verstappen zorgde er echter in zijn eentje voor dat Red Bull na de race genoeg voorsprong had op de rivalen van Mercedes om de teamtitel voor het tweede jaar op rij veilig te stellen.