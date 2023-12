Veldrijdster Pieterse beëindigt in Gavere zegereeks van Van Empel

Bij de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Gavere is een einde gekomen aan de zegereeks van Fem van Empel. De wereldkampioene veldrijden won tot dinsdag alle elf veldritten waarin ze aan de start verscheen. Maar op het modderige parcours in Gavere moest ze de overwinning aan Puck Pieterse laten.

De 21-jarige Pieterse boekte, ondanks een aantal valpartijen, haar eerste zege van dit seizoen. Van Empel eindigde als tweede, voor klassementsleidster Ceylin del Carmen Alvarado.

Van Empel, die zaterdag nog won in Antwerpen, had geen ideale voorbereiding. Ze ging bij de verkenning van het parcours onderuit en kwam daarbij op haar knie terecht. Van Empel kon niet mee toen Pieterse er na de start meteen vandoor ging. Pieterse leek Alvarado mee te krijgen, maar die kwam even in de dranghekken terecht. De Amersfoortse van Fenix-Deceuninck kon daardoor steeds verder uitlopen. Van Empel ging nog wel in achtervolging op Pieterse, maar kon niet meer in haar buurt komen. In de laatste ronde maakte ze wel de achterstand op Alvarado goed en pakte nog de tweede plaats.

Dat ze een einde had gemaakt aan de zegereeks gaf voor Pieterse extra glans aan haar overwinning. “Iemand moest het doen en iedereen wilde het doen. Het is jammer voor Fem, maar het is leuk voor mij”, zei de Nederlands kampioene. Pieterse laste in oktober een rustpauze in na haar seizoen op de mountainbike. Ze maakte half november haar rentree, maar wachtte nog op haar eerste succes. “Ik ben superblij dat ik weer gewonnen heb. Ik voelde mij vorige week al goed. Ik reed vanaf het begin op kop en dan winnen is heel speciaal. Door die rustperiode hoopte ik rond de kerst goed te zijn. Het is fijn dat dit er dan uitkomt.”

Van Empel kende een lastige dag in Gavere. “Ik merkte dat ik niet echt diep kon gaan”, aldus de Brabantse. “Puck was supersterk. Ze heeft verdiend gewonnen. Bij mij draaide het een beetje vierkant. Ik weet niet hoe het komt. Het verbaasde mij nog wel hoe sterk ik nog terugkwam.” De val op de afdaling had volgens Van Empel wel een rol gespeeld. “Ik had niet echt controle op die afdaling. Ik wilde daar ook niet weer vallen en reed daar toch wel op safe. Maar ik ben toch tot het einde blijven strijden, dat is het positieve wat ik uit deze wedstrijd kan meenemen.”

Alvarado kon leven met haar derde plek, waarmee ze leidster blijft in het klassement. “Ik was helemaal op, daarom is dit goed zo.”