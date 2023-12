Ralf Schumacher: voor Michael is niets meer zoals vroeger

Ralf Schumacher heeft het nog steeds zwaar met het ski-ongeluk van zijn broer Michael Schumacher. Dat zegt de oud-Formule 1-coureur in het Duitse Bild. “Ik mis mijn Michael van toen”, aldus Schumacher. “Het leven is vaak oneerlijk. Michael heeft veel geluk gehad, maar toen gebeurde dit tragische ongeval. Dankzij de moderne medische mogelijkheden kan er gelukkig nog veel, maar niks is meer zoals het vroeger was.”

Eind december 2013 kwam Schumacher ten val bij een afdaling op de piste en kwam daarbij met zijn hoofd op een rots terecht. De zevenvoudig wereldkampioen in Formule 1 liep zwaar hersenletsel op. Sinds zijn ongeluk is hij niet meer in het openbaar verschenen. De familie laat ook niks los over zijn toestand. Ook Ralf Schumacher gaf geen details in zijn gesprek met Bild. “Ik kan zeggen dat zijn ongeval ook voor mij een dramatische ervaring was”.