Hoolwerf snelste in tweede marathon op natuurijs in Noordlaren

Evert Hoolwerf heeft de tweede marathon op natuurijs in Noordlaren op zijn naam geschreven. De schaatser van Reggeborgh was in de sprint sneller dan Jordy Harink en Harm Visser.

De seizoensprimeur in Winterswijk werd dinsdag gewonnen door Visser. Hij was in Noordlaren opnieuw actief met zijn ploeg Jumbo-Visma en pakte samen met dertien andere schaatsers een ronde voorsprong met nog een kwart van de wedstrijd te gaan. In de laatste ronden controleerde Visser de groep, maar hij raakte in de laatste bocht uit balans. Hoolwerf profiteerde en ook Harink ging Visser nog voorbij.

Bij de vrouwen won Marijke Groenewoud in Noordlaren voor de tweede dag op rij de marathon. De 24-jarige schaatsster van AH-Zaanlander versloeg Lianne van Loon en Esther Kiel in de sprint.