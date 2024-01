Teamsprinters snellen naar verwacht goud op EK baanwielrennen

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben op de eerste avond van de EK baanwielrennen de titel veroverd op de teamsprint. De regerend olympisch- en wereldkampioenen waren dat eigenlijk ook aan hun stand verplicht. In de finale waren de titelverdedigers sneller dan de Fransen: 41,958 tegen 42,718.

Op de teamsprint starten drie renners van wie er na elke ronde één afvalt. De derde – in dit geval Hoogland – bepaalt de eindtijd.

Het brons ging naar Polen dat te sterk was voor Groot-Brittannië.

De teamsprint op de EK gold ook als laatste moment om de samenstelling van de ploeg richting Olympische Spelen van Parijs nog aan te passen. Daarvoor moest Tijmen van Loon sneller zijn dan Hoogland. Het was een bij voorbaat vrijwel onmogelijke opdracht voor de 22-jarige Amstelvener tegen de afmaker van de ploeg die de laatste zes jaar vijf keer de wereldtitel pakte. Het verschil was een halve seconde in het voordeel van Hoogland.

Volledig op scherp staat de ‘Bullet Train’ in een matig bezet Omnisport nog niet. Half maart willen Van den Berg, Lavreysen en Hoogland bij een wedstrijd om de Nations Cup in Hongkong het moreel van de Australiërs breken. Zij zijn de verwachte enige concurrent in Parijs. Het is normaal gesproken de enige keer dat de teamsprinters van beide landen elkaar voor de Spelen nog treffen. “Even een signaal afgeven”, keek Van den Berg al uit naar die confrontatie.