EK voorbij voor handballer Benghanem door gescheurde kruisband

Handballer Samir Benghanem kan tijdens het EK in Duitsland niet meer in actie komen. De cirkelspeler van Oranje heeft maandag tijdens de nederlaag tegen Zweden (28-29) zijn voorste kruisband afgescheurd.

De 30-jarige Benghanem viel in de tweede helft ongelukkig op zijn knie en moest per brancard van het veld in Mannheim. Onderzoek in het ziekenhuis wees een dag later de ernst van de blessure uit. De speler van Aalsmeer, een belangrijke kracht bij Oranje, blijft wel bij de ploeg en zal het team voorlopig op tactisch gebied blijven ondersteunen.

Bondscoach Staffan Olsson riep Martijn Kleijkers, cirkelloper van KEMBIT-LIONS, op als vervanger voor Benghanem. De handballers beginnen woensdag in Hamburg aan de hoofdronde van het EK met een wedstrijd tegen regerend wereldkampioen Denemarken. Daarna volgen nog duels met Noorwegen, Slovenië en Portugal. De eerste twee uit de poule plaatsen zich voor de halve finales.