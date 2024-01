McLaren rekent in nieuwe seizoen op eerste Formule 1-zege Norris

McLaren rekent het komende seizoen op de eerste zege van Lando Norris in de Formule 1. De 24-jarige Brit begint aan zijn zesde seizoen in de Formule 1. Vorig jaar eindigde Norris zes keer als tweede en een keer als derde.

“Als Lando zijn eerste race wint, zal dat een mooi moment zijn. Daar is hij klaar voor. Het gaat er meer om dat wij er klaar voor zijn en een auto afleveren waarmee hij de kansen kan grijpen”, zei McLaren-directeur Andrea Stella tijdens een presentatie.

Een nieuwe windtunnel en een raceautosimulator zijn nu in gebruik in de McLaren-fabriek in Woking. De renstal versterkte zich met hoofdingenieur Rob Marshall van Red Bull en David Sanchez (autoconcept en prestaties) van Ferrari.

“De voorbereiding tot nu toe is relatief soepel verlopen. Vlot in de zin van de Formule 1, wat betekent dat we alles op het laatste moment tot het uiterste moeten drijven. Maar tot nu toe liggen we op schema”, aldus Stella. “Dit zal uiteraard moeten worden bewezen zodra we de auto klaar hebben en hij op het circuit staat.”

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint 2 maart in Bahrein.