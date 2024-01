Nieuwe hoofdcoach beachvolleybalduo in olympisch seizoen

De Nederlandse beachvolleybalsters Raïsa Schoon en Katja Stam hebben in Frank van den Outenaar een nieuwe hoofdcoach gevonden. Van den Outenaar was al werkzaam als assistent-bondscoach en nam na het onverwachte vertrek van bondscoach Marko Klok afgelopen najaar al de trainingen van het succesvolle duo voor zijn rekening.

Klok moest afgelopen oktober, kort voor het WK in Mexico, stoppen als bondscoach. Volleybalbond Nevobo meldde destijds dat er sprake was van “een verschil van inzicht over het topbeachvolleybalprogramma”. De 38-jarige Van den Outenaar begon in 2019 als talentcoach van Jong Oranje. Korte tijd later werd hij als assistent-bondscoach opgenomen in de technische staf.

Het duo Schoon-Stam bezet momenteel de vijfde plek op de wereldranglijst en is volgens de volleybalbond “zo goed als zeker” gekwalificeerd voor de Olympische Spelen komende zomer in Parijs.

Stam zegt blij te zijn dat er nu duidelijkheid is gecreëerd. “Met Frank in deze rol kijken we met vertrouwen uit naar de start van het seizoen en de voorbereidingen op de Spelen”, aldus Stam in het persbericht van Nevobo.