Krajicek koestert weinig hoop op komst Nadal naar Ahoy

Richard Krajicek denkt dat de kans klein is dat Rafael Nadal volgende maand mee gaat doen aan het ABN AMRO Open in Rotterdam. De Spanjaard maakte onlangs zijn rentree in Australië, waar hij opnieuw geblesseerd raakte. De blessure lijkt niet heel ernstig en daarom bestaat de mogelijkheid dat Nadal binnenkort weer in actie gaat komen.

“Als hij belt, dan is hij welkom. Maar ik ga hem niet zelf polsen, want hij weet dat hij overal welkom is”, zei Krajicek dinsdag bij de presentatie van het deelnemersveld. Nadal deed twee keer mee in Ahoy. Zijn laatste deelname dateert van 2009, toen hij in de finale verloor van Andy Murray.

“Maar ik kan het me niet voorstellen dat hij nog komt”, aldus de toernooidirecteur. “Ik denk dat hij maximaal één toernooi op hardcourt gaat spelen en zich voor de rest focust op gravel. Dat hij zich concentreert op Roland Garros, dat lijkt me het meest logisch. Hij gaat geen risico lopen, want wedstrijdritme krijgt hij wel in aanloop naar Roland Garros.”

Na het grandslamtoernooi in Parijs staat in de Franse hoofdstad ook nog het olympische tennistoernooi op het programma. Ook dat toernooi wordt gespeeld op Roland Garros.

Krajicek verwelkomt volgende maand zes spelers uit de mondiale top-10. Bovendien doen er vier oud-winnaars mee en vooralsnog twee Nederlanders. Tallon Griekspoor is rechtstreeks toegelaten en Botic van de Zandschulp heeft een wildcard ontvangen.

De kans is erg groot dat Van de Zandschulp die wildcard uiteindelijk niet nodig heeft, omdat hij waarschijnlijk alsnog rechtstreeks wordt toegelaten. Maakt dat de weg vrij voor een extra Nederlander? “Het is niet zo dat die dan automatisch naar Jesper de Jong gaat”, aldus Richard Krajicek. “Maar hij staat wel in de top-3.”

Krajicek gaf al wel een wildcard aan de jonge Serviër Hamad Medjedovic en aan oud-winnaar Gaël Monfils. Zij kregen de voorkeur boven onder anderen De Jong en Gijs Brouwer, de nummer 3 en 4 van Nederland. “Het is onze strategie om jongens als Medjedovic al op jonge leeftijd aan ons te binden en dat betaalt zich in de eerste jaren daarna vaak uit. Jongens die we als talent een wildcard hebben gegeven komen later graag terug.”

Een van hen is Grigor Dimitrov, die op jonge leeftijd al een wildcard kreeg en nu als nummer 13 van de wereld terugkeert in Ahoy. “Hij heeft zich gewoon ingeschreven en er zijn geen zakelijke afspraken met hem gemaakt”, aldus Krajicek, die verbaasd was met de inschrijving van de Canadees Milos Raonic. “Hij heeft nog een bevroren ranking en ik werd gister ook verrast door zijn inschrijving. Dat zagen we niet aankomen.”