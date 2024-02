Valse start voor Van Gerwen in Premier League of Darts

Darter Michael van Gerwen is op de eerste avond van de Premier League of Darts meteen uitgeschakeld in de kwartfinales. In een herhaling van de WK-finale van begin 2023 verloor de Nederlander met 6-5 van Michael Smith.

Van Gerwen slaagde er nog wel in om achterstanden van 2-0 en 4-2 weg te werken, maar in de beslissende elfde leg ging het alsnog mis. Van Gerwen begon die leg nog wel met een score van 140, maar zijn niveau zakte daarna naar een bedenkelijk niveau. Smith profiteerde, pakte de winst en plaatste zich voor de halve finales.

“Of het was heel goed of heel matig”, reageerde Van Gerwen na afloop bij Viaplay. “De hele wedstrijd was wisselvallig van mijn kant. Dat mag mij niet gebeuren.”