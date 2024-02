Van Rouwendaal al druk bezig om zwart gat na Spelen te voorkomen

Openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal doet er al alles aan om te voorkomen dat ze na de komende Olympische Spelen in het gevreesde zwarte gat belandt. De olympisch kampioene van 2016 heeft al besloten om na hopelijk nog één keer goud in Parijs niet meer haar hele leven in het teken van topsport te stellen. De 30-jarige geboren Baarnse verhuist na zestien jaar terug naar Nederland en wil dan haar werk als coach langzaamaan uitbouwen, waarna ze gaat bekijken of ze haar zwemloopbaan gaat voortzetten.

Nu traint Van Rouwendaal nog ongeveer veertig uur per week in het Duitse Maagdenburg, zeker in aanloop naar haar WK-race in Doha van zaterdag. Op de 10 kilometer moet de specialiste bij de beste dertien eindigen om zich te plaatsen voor de Spelen van komende zomer. Drie jaar geleden in Tokio veroverde Van Rouwendaal zilver.

Juist door haar naderende stapje terug is Van Rouwendaal nu nog extra gemotiveerd. “Ik geniet heel erg van de dingen, omdat ik niet weet hoelang ik dit nog doe. Mijn coach wilde de poging voor mijn persoonlijk record van 110 kilometer in één week bijvoorbeeld pas in juni doen. Maar ik koos ervoor om het nu al te doen. Ik voelde me goed en als ik het nu kan pakken, dan pak ik het.”

De wereldkampioene van 2022 voelt zich dan ook beter dan ooit zo vroeg in het jaar, en rekent erop dat ze in Qatar een olympisch ticket verovert. “Mijn vorm moet goed genoeg zijn. Ik ben iets minder uitgerust dan normaal, maar ik denk dat ik me dat kan permitteren. Ik voel me sterker dan voor Fukuoka”, zegt Van Rouwendaal over haar vorm vorig jaar op de WK in Japan, waar ze vierde werd op de 10 kilometer en toen nipt de eerste kans op een olympisch ticket miste.

Door haar intensieve trainingsweken heeft de zwemster nu maar weinig tijd om al te investeren in haar werkzaamheden als privécoach voor triatleten en openwaterzwemmers. Toch werkt ze al met acht klanten, om in ieder geval al iets op te bouwen voor na de zomer. “Ik zou niet tegen dat gat kunnen. Daarom doe ik het er nu al een beetje naast en dat vind ik heel leuk. Na de zomer zou ik dan meer mensen kunnen aannemen.”

Van Rouwendaal neemt in ieder geval eerst een paar maanden helemaal vrij. “Om te kijken hoe dat is. En dan beslis ik daarna of het zwemmen mooi is geweest of dat ik in Nederland nog wil doortrainen. Maar na zestien jaar ben ik er in ieder geval klaar mee om ver bij mijn ouders en vrienden vandaan te zijn. Het nieuwbouwhuis dat ik heb gekocht is nu bijna klaar en ik heb ook voor het eerst een skivakantie geboekt. Dat zijn dingen die ik nooit kon doen.”