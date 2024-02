Eindzege Ronde van Valencia voor Reusser, Balsamo wint slotrit

De Zwitserse wielrenster Marlen Reusser heeft de Ronde van Valencia gewonnen. De renster van het Nederlandse SD Worx – Protime veroverde de leiderstrui in de tweede etappe en zag haar eindzege in de vierde en laatste etappe niet meer in gevaar komen. De ritzege was net als in de eerste etappe voor de Italiaanse ex-wereldkampioene Elisa Balsamo.

Balsamo, van de ploeg Lidl-Trek, hield na 118 kilometer in de sprint de Cubaanse Arlenis Sierra en de Italiaanse Nadia Quagliotto achter zich. In het klassement speelde de snelle Italiaanse geen rol.

De Poolse Katarzyna Niewiadoma werd tweede, Reussers Nieuw-Zeelandse ploeggenote Niamh Fisher-Black werd derde.