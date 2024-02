Zirkzee doet Bologna-trainer Motta denken aan Ronaldinho

Bologna-trainer Thiago Motta heeft Joshua Zirkzee na de met 2-1-gewonnen competitiewedstrijd bij Lazio complimenten gegeven. De Nederlandse spits wordt door hem zelfs in één adem genoemd met de voormalige Braziliaanse stervoetballer Ronaldinho.

Zirkzee was in Rome ruim tien minuten voor tijd verantwoordelijk voor de fraaie winnende goal. “Ik maak Joshua elke dag mee en hij doet me een beetje denken aan mijn oud-ploeggenoot Ronaldinho bij FC Barcelona”, zei Motta tegen Sky Sport Italia.

“Maar ik kan hem niet vergelijken met wie dan ook. Joshua is Joshua. Hij is speciaal, houdt van het spelletje en werkt elke dag heel hard op de training. Hij is bij Bologna een leider geworden en is duidelijk op de goede weg.”

De 22-jarige Zirkzee staat inmiddels op negen doelpunten dit seizoen in de Serie A. Bologna deed met de zege op Lazio uitstekende zaken in de strijd om kwalificatie voor Europees voetbal en staat vijfde.