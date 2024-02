Koolhof wint met Mektic voor het eerst dubbelspel ABN AMRO Open

Tennisser Wesley Koolhof heeft samen met zijn Kroatische dubbelpartner Nikola Mektic het dubbelspeltoernooi van het ABN AMRO Open gewonnen. Voor de 34-jarige Koolhof, die na dit seizoen stopt als professional, is het zijn eerste titel in Ahoy. Koolhof en Mektic waren in de finale met 6-3 7-5 te sterk voor het Nederlandse duo Botic van de Zandschulp en Robin Haase.

Koolhof en Mektic wisten in de eerste set bij 4-3 voor het eerst de servicegame van hun opponenten te winnen en die break bleek voldoende voor setwinst. In de tweede set kwamen ze met 2-0 achter, maar ze wonnen vervolgens vier games op een rij. Nadat Koolhof bij 5-4 had verzuimd het duel uit te serveren, lukte het Mektic bij 6-5 wel. Na een uur en 23 minuten maakten ze het af door een sterke volley van de Nederlander.

Voor Koolhof is het al zijn achttiende titel, maar pas zijn eerste titel op het niveau van ATP 500-toernooien, de reeks onder de masterstoernooien. Vorig jaar was hij de beste op Wimbledon, waarmee zijn grootste doel bereikt werd: het winnen van een grandslamtoernooi. Het bereiken van dat doel speelde mee in zijn beslissing om eind 2024 te stoppen.

Zeven jaar geleden stond Koolhof in de finale in Ahoy, samen met Matwé Middelkoop. Toen waren de Kroaat Ivan Dodig en Marcel Granollers uit Spanje in twee sets te sterk.