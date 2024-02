Brand ook de sterkste in veldrit van Brussel

Lucinda Brand heeft in Brussel de laatste veldrit om de X2O-Trofee gewonnen. De Nederlandse van Baloise-Trek Lions reed kort voor het ingaan van de laatste ronde weg bij haar laatst overgebleven concurrente, Marion Norbert Riberolle. De Belgische reed nog wel naar de tweede plaats op een door de aanhoudende regen zwaar parcours rond de gebouwen van de universiteit van Brussel. De Nederlandse Manon Bakker werd derde.

Voor de 34-jarige Brand was het haar zevende overwinning van het seizoen. Zaterdag was ze nog de beste in de Waaslandcross van Sint-Niklaas.

Fem van Empel ontbrak in Brussel. De wereldkampioene was al zeker van de eindzege in het klassement, die haar 30.000 euro oplevert. De Brabantse had alle zeven wedstrijden die de cross van Brussel vooraf gingen gewonnen.

Volgend weekeinde eindigt het seizoen met de Sluitingsprijs Oostmalle.