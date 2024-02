Cavaliers winnen in NBA dankzij buzzer beater van Mavericks

De basketballers van Cleveland Cavaliers hebben in de NBA op spectaculaire wijze van Dallas Mavericks gewonnen. Max Strus tekende in de laatste seconde van de wedstrijd voor een zogenoemde ‘buzzer beater’. Daardoor werd het 121-119 voor de Cavaliers.

Met nog iets meer dan twee seconden op de klok begon de thuisploeg aan de laatste aanval van de wedstrijd, bij een achterstand van 119-118. De bal kwam terecht bij Strus, die van eigen helft de bal richting de basket van de Mavericks wierp. Terwijl de tijd al was verstreken, was de bal nog in de lucht en tot grote vreugde van het publiek ging de bal door de basket. De rake driepunter van Strus, zijn zevende van de avond, legde ongeveer 18 meter af.

Luka Doncic leek met 45 punten de man van de avond te gaan worden, maar zijn productie bleek niet voldoende voor een zege van de Mavericks. Donovan Mitchell tekende aan de kant van de Cavaliers voor 31 punten, maar zijn ploeggenoot Strus was de man van de avond.

De Cavaliers staan tweede in de Eastern Conference, achter Boston Celtics.