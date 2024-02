Favoriet Zverev verliest van landgenoot Altmaier in Acapulco

De Duitse tennisser Alexander Zverev is al in de openingsronde van het ATP-toernooi van Acapulco uitgeschakeld. De nummer 6 van de wereld, als eerste geplaatst in de Mexicaanse stad, verloor met 6-3 3-6 6-3 van zijn landgenoot Daniel Altmaier, die 57e staat op de mondiale ranglijst.

Drie jaar geleden pakte Zverev de titel in Acapulco, waar hij in 2022 werd gediskwalificeerd om wangedrag. In diezelfde week was hij ook wereldnieuws omdat hij een partij om iets voor 05.00 uur plaatselijke tijd voltooide. Van die late eindtijd werd schande gesproken.

Zverev verloor vorige week in Los Cabos in de halve finale van de Australiër Jordan Thompson. Hij speelde in Mexico zijn eerste wedstrijden sinds zijn halve finale op de Australian Open.

Eerder op de dag wist Stefanos Tsitsipas wel te winnen. De als vijfde geplaatste Griek was met 6-3 6-4 te sterk voor de Rus Safioellin. De Deen Holger Rune is als tweede geplaatst in Acapulco. Hij begon met een overtuigende zege op de Amerikaan Michael Mmoh: 6-2 6-3.