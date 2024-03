Sky: rechten MotoGP in etalage, gaan mogelijk naar eigenaar F1

De Britse investeerder Bridgepoint Group is in vergevorderde gesprekken om Dorna Sports, dat de commerciële rechten op de MotoGP bezit, te verkopen. Dit meldt de Britse nieuwszender Sky News op basis van ingewijden. Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1, wordt gezien als de grootste kanshebber om Dorna in te lijven.

Maar naar verluidt zijn er nog meer geïnteresseerde partijen die Dorna willen kopen. Als het tot een deal komt, zijn daar waarschijnlijk miljarden mee gemoeid. Volgens Sky mikt Bridgepoint op een waardering van 3,5 miljard pond voor Dorna, omgerekend meer dan 4 miljard euro.

MotoGP is de hoogste divisie van de Grand Prix-motorraces. Bridgepoint is al jaren grootaandeelhouder van Dorna en daar heeft de investeerder veel geld mee verdiend. Maar wanneer MotoGP en F1 in Liberty dezelfde eigenaar krijgen, zou dat commercieel waarschijnlijk nog veel lucratiever kunnen zijn.

De Spaanse krant Expansión meldde onlangs dat ook Apple, Disney en Netflix wel geïnteresseerd zouden zijn in MotoGP. Bridgepoint weigerde commentaar te geven tegenover Sky News, terwijl Liberty Media niet reageerde op een verzoek om commentaar van de zender.

Het is onduidelijk wanneer er precies een deal te verwachten valt. Volgens Sky zou dat mogelijk al ergens in de komende weken zijn. Het MotoGP-seizoen van dit jaar gaat volgend weekend van start in Qatar, een week later dan het F1-seizoen, waar dit weekend al wordt geracet in Bahrein.