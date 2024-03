Wielrenner Pogacar wint Strade Bianche na indrukwekkende solo

Tadej Pogacar heeft met heel veel machtsvertoon Strade Bianche gewonnen. De tweevoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk viel aan op de Monte Santa Marie, op ruim 80 kilometer voor de streep. De Sloveen nam al snel een voorsprong van twee minuten en bereikte na een imponerende solo de finish.

De Letse wielrenner Toms Skujiņs was de beste van de rest en eindigde op 2.46 minuten als tweede, vlak voor de Belg Maxim Van Gils. Thomas Pidcock kwam als vierde over de finish. De Brit schreef Strade Bianche vorig jaar op zijn naam.

Pogacar won de wedstrijd in Toscane, over deels onverharde wegen, ook al in 2022. Mathieu van der Poel was drie jaar geleden de laatste Nederlandse winnaar. De wereldkampioen ging niet van start voor de koers over ruim 215 kilometer met start en aankomst in Siena. Hij opent zijn seizoen op de weg tijdens Milaan-Sanremo. Pogacar heeft die wedstrijd ook in zijn agenda gezet.

Pogacar won vorig jaar de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race. De kopman van UAE Team Emirates kwam drie jaar geleden ook al als eerste over de streep bij Luik-Bastenaken-Luik. De Sloveen schreef de Ronde van Lombardije al drie keer op zijn naam.