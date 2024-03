Vermoeide Bol en Klaver ‘controleren perfecte race naar goud’

Femke Bol heeft haar verzameling medailles weer op orde. Voor de zoveelste keer veroverde ze dubbel goud op een internationaal toernooi. Evenals vorig jaar op de WK in Boedapest en de EK indoor in Istanbul won ze op de WK indoor in Glasgow zowel individueel als op de estafette goud.

“De verzameling is weer compleet, dus nu moet ik het wel goed doen op de Olympische Spelen”, zei de wereldkampioene op de 400 meter na de finale van de 4×400 meter, waarin ze samen met Lieke Klaver, Cathelijn Peeters en Lisanne de Witte de wereldtitel veroverde.

Bol en Klaver stonden met holle ogen van vermoeidheid na te genieten in de catacomben van de Emirates Arena. “Ik ben moe van al die races. Het ging om de winst, dus ik moest gecontroleerd lopen en niet te hard gaan om die Amerikaanse Holmes een kans te geven. Het is al een keer misgegaan en dat wilde ik niet nog een keer laten gebeuren”, doelde ze op de finale van de 4×400 meter gemengd op de WK van vorig jaar in Boedapest, toen ze zo schrok van de opkomende Alexis Holmes, dat ze van de verzuring tegen de grond kletterde.

De finale verliep volgens het perfecte scenario, zei Klaver, die ook haar tweede medaille pakte. De Enkhuizense won zaterdag in Glasgow het zilver op de 400 meter. “Ik was de startloopster en we verwachtten wel dat ik in koppositie zou wisselen, maar Cathelijn en Lisanne hebben het geweldig gedaan door die eerste plek vast te houden. Ik vertrouwde er helemaal op dat Femke het zou afmaken en dat deed ze perfect. Wat nog in de tank zat, is er uitgekomen. Maar nu ben ik wel leeg.”