Atlete Charlton in wereldrecord naar goud op 60 meter horden

Devynne Charlton heeft bij de WK indooratletiek in Glasgow in een wereldrecord het goud veroverd op de 60 meter horden. De 28-jarige atlete uit de Bahama’s won in een tijd van 7,65 waarmee ze 0,02 seconden sneller was dan het wereldrecord dat ze vorige maand in New York had gelopen.

Charlton pakte het goud voor titelverdedigster Cyréna Samba-Mayela uit Frankrijk, die in 7,74 tweede werd. Het brons ging naar Pia Skrzyszowska uit Polen in 7,79.

Nadine Visser greep eerder op de avond naast een plek in de finale. De 29-jarige Noord-Hollandse raakte in haar halve finale de eerste horde en daardoor zo uit balans dat ze slechts als achtste en laatste eindigde in een tijd van 8,42.