Vloon achtste op polsstokhoogspringen bij WK indoor

Menno Vloon heeft zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles bij het polsstokhoogspringen op de WK indooratletiek in Glasgow. De 29-jarige Zaankanter eindigde in de finale als achtste met een hoogte van 5,65 meter.

De Zweedse wereldrecordhouder Mondo Duplantis prolongeerde zijn wereldtitel. Hij was bij een hoogte van 5,95 meter al zeker van het goud en ging ook over 6,05. De olympisch kampioen is nog bezig met een poging om het wereldrecord van 6,23 meter te verbeteren.

Het wil bij Vloon, die met een hoogte van 5,96 het Nederlands record bezit, wel vaker niet lukken op de grote kampioenschappen. Vorig jaar miste hij de finale bij de WK outdoor in Boedapest en ook op de EK indoor van 2023 in Istanbul haalde hij de finale niet. Het jaar daarvoor haalde hij de aanvangshoogte niet op zowel de WK als de EK outdoor.

In Glasgow ging Vloon in één keer over 5,65, maar de drie sprongen erna op 5,75 mislukten.