Femke Bol en Lieke Klaver hebben in Glasgow de Nederlandse estafetteploeg op de 4×400 meter naar de wereldtitel indoor geloodst. Het is de eerste keer in de historie van de Nederlandse atletiek dat een estafetteteam goud wint op een WK indoor.

Bol en Klaver liepen samen met Cathelijn Peeters en Lisanne de Witte naar de winst in de finale in een Nederlands record van 3.25,07. Het team van de Verenigde Staten behaalde het zilver in 3.25,34 en de bronzen medaille was voor Groot-Brittannië in 3.26,36.

Voor Bol was het haar tweede gouden plak op het toernooi in de Schotse hoofdstad. Ze won zaterdagavond het goud op de 400 meter in een wereldrecord van 49,17. Klaver won in die finale het zilver en bemachtigde dus ook haar tweede WK-plak.

Coach Laurent Meuwly gaf Klaver zondagochtend rust, zodat zij niet in de series uitkwam. Bol liep wel en liet toen al haar excellente vorm zien. Met een versnelling in de laatste 200 meter liep ze van de derde naar de eerste plaats.

In de finale was er sprake van suprematie. Klaver nam als startloper al de leiding, Peeters en De Witte hielden de eerste positie vast, zodat Bol het kon afmaken. De Amerikaanse Alexis Holmes drong wel aan op de laatste meters, maar Bol wist er naar de finishlijn nog een extra versnelling uit te persen.