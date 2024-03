Vijftiende etappe Ronde van Italië niet langer door Zwitserland

De vijftiende etappe van de Ronde van Italië gaat in mei niet langer door Zwitserland. Het departement van Infrastructuur, Energie en Mobiliteit van het Zwitserse kanton Graubünden is van mening dat “het beveiligen van de Alpencols een onevenredige last zou zijn”, meldde de organisatie van de Giro.

In de vijftiende rit was oorspronkelijk de beklimming van de Forcola di Livigno op de grens van Zwitserland en Italië opgenomen. De etappe gaat nu over de bekende Mortirolo, de Passo di Foscagno en de Passo di Eira, voordat de renners naar de finish in Livigno rijden.

De Ronde van Italië staat van 4 mei tot en met 26 mei op het programma.