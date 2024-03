Schaatsster Kok tot en met de Spelen van 2026 bij Team Reggeborgh

Schaatsster Femke Kok heeft haar contract bij Team Reggeborgh verlengd. De tweevoudig wereldkampioene op de 500 meter is nu tot en met de Olympische Spelen van 2026 in Milaan aan haar huidige ploeg verbonden. “Ik ben trots dat ik nog twee jaar onderdeel kan uitmaken van dit mooie team”, laat ze weten.

De 23-jarige Kok schaatst sinds het seizoen 2020-2021 voor Team Reggeborgh. Ze werd de afgelopen vier jaar ook driemaal Nederlands kampioen en twee keer Europees kampioen op de 500 meter. Vorig jaar veroverde ze als eerste Nederlandse vrouw de wereldtitel op de 500 meter. En met haar laatste overwinning op de WK afstanden in Calgary pakte ze voor de tweede keer het goud op de kortste afstand.

“Ik heb ieder jaar een stap kunnen maken en boek nog altijd progressie”, weet Kok. “Ik heb veel vertrouwen in de aanpak van de trainers en de rest van de staf. De samenwerking is erg goed, net als de sfeer in de ploeg. We hebben een heel leuk team, waar ik goed op mijn plek zit.”

Later deze week staat Kok aan de start bij het WK sprint in Inzell. “Ik hoop daar mee te kunnen strijden om de overwinning. Ik wil dit seizoen mooi afsluiten”, stelt ze.