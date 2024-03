UAE Team Emirates wint ploegentijdrit in Parijs-Nice, Visma zesde

De wielerploeg van UAE Team Emirates heeft in Parijs-Nice de ploegentijdrit gewonnen. Team Jayco eindigde in Auxerre op vijftien seconden achterstand als tweede. De Nederlandse ploeg Visma – Lease a Bike gaf 38 seconden toe op UAE Team Emirates en werd zesde.

De Amerikaan Brandon McNulty van het winnende team neemt de leiderstrui over van de Nieuw-Zeelander Laurence Pithie van Groupama-FDJ. Net als vorig jaar werden de individuele tijden van de renners gebruikt voor het algemene klassement.

De eerste twee ritten eindigden de voorbije dagen in een massasprint, waarbij telkens een Nederlander als eerste over de finish kwam. Zondag won Olav Kooij (Visma – Lease a Bike) en maandag was Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling) de snelste. De vierde etappe gaat woensdag, over 183 kilometer, van Chalon-sur-Saône naar Mont Brouilly. Parijs-Nice telt acht ritten en eindigt zondag in Nice.