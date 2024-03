Wielrenner Philipsen wint massasprint in Tirreno-Adriatico

Wielrenner Jasper Philipsen heeft de tweede etappe van de Tirreno-Adriatico gewonnen. De Belgische renner van Alpecin-Deceuninck was na een kleine 200 kilometer tussen Camaiore en Follonica de snelste in de massasprint.

Voor Philipsen, die vorig jaar de meeste overwinningen van het seizoen boekte (negentien), was het de eerste zege van 2024. De Belg Tim Merlier werd tweede, voor Biniam Girmay uit Eritrea.

Merlier ging veel te vroeg de sprint aan, waarna Philipsen uit zijn wiel kwam en onbedreigd naar de streep reed. Merlier hield vervolgens in, maar sprintte in tweede instantie alsnog naar de tweede plaats. Casper van Uden (Team dsm-firmenich PostNL) was de beste Nederlander op de zesde plaats. De Spanjaard Juan Ayuso van UAE Team Emirates, die maandag de tijdrit op zijn naam schreef, blijft in het bezit van de leiderstrui.

De vlucht van de dag werd gevormd door drie Italianen en een Zwitser, met onder anderen Davide Bais. De renner van Team Polti Kometa boekte vorig jaar zijn mooiste zege met winst in de zevende etappe van de Ronde van Italië. Het kwartet kreeg een paar minuten, maar de sprintersploegen zorgden dat de voorsprong niet te groot werd. Op 35 kilometer van de streep werd de laatste vluchter teruggehaald.

De etappe van woensdag gaat over 220 kilometer van Volterra naar Gualdo Tadino. De Tirreno-Adriatico duurt tot en met zondag.