Schaatser De Boo geeft ‘supermooi seizoen’ nog zilveren slot

Schaatser Jenning de Boo kon tevreden zijn met zijn zilveren medaille bij de WK sprint in Inzell. De 20-jarige Groninger ging als klassementsleider de afsluitende 1000 meter in, maar kon daarin niet tippen aan de Chinees Zhongyan Ning die met een baanrecord van 1,07,11 de wereldtitel veroverde. “Ik moet genoegen nemen met de tweede plaats. Ik debuteer met een zilveren plak, hopelijk belooft dat nog wat moois voor de toekomst”, zei de sprinter.

De Boo verbaasde de Nederlandse schaatswereld dit seizoen met zijn stormachtige opkomst als eerstejaars rijder bij de ploeg van coach Gerard van Velde. Hij won de Nederlandse titels op de 500 en 1000 meter en werd Europees kampioen op de 500 meter.

Zijn teamgenoot Kjeld Nuis wees hem er kort na de 1000 meter in de Max Aicher Arena in Inzell op dat hij vooral blij moest zijn. “Ik kan nog wel eens kritisch zijn en zo vlak na de race ga je toch van 1 naar 2 in de uitslag”, zei hij. “Maar ik moet ook nadenken wat voor seizoen ik al heb gehad. Ik kwam hiernaartoe en had al een supermooi seizoen gehad, wat er bij zou komen kon het alleen maar mooier maken.”