Schaatsster Kok kan leven met zilver op WK sprint achter Takagi

Femke Kok kan leven met haar zilveren medaille op de WK sprint. De 23-jarige schaatsster moest in de sprintvierkamp in Inzell alleen de oppermachtige Miho Takagi uit Japan voor zich dulden. “Ik denk dat ik heel trots kan zijn met de tweede plek. Miho was verreweg de beste dit weekend”, zei de wereldkampioene op de 500 meter. “Ze heeft het ook verdiend en ik heb heel veel respect voor haar.”

Kok moest voor het zilver nog flink aan de bak op de laatste 1000 meter, waar Jutta Leerdam het met een baanrecord van 1.12,86 nog spannend maakte. “Dat verschil moest ik wel kunnen houden en ik ben blij dat dat is gelukt. Ik had nog nooit onder de 1.14 gereden op een laaglandbaan, maar ik voelde me heel erg goed.”