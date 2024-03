Moreira de Melo en Van der Vaart directeuren padeltoernooi Ahoy

Voormalig hockeyster Fatima Moreira de Melo en oud-voetballer Rafael van der Vaart zijn de toernooidirecteuren van de Premier Padel Rotterdam. Het internationale P1-padeltoernooi, dat tot de hoogste categorie onder de vier majortoernooien behoort, vindt plaats van 9 tot en met 15 september in Ahoy in Rotterdam.

Moreira de Melo is na haar internationale hockeycarrière actief als padelspeelster. Ze is gerangschikt als nummer 48 in Nederland en bereidt zich momenteel voor op het WK padel voor senioren. “Ik kijk er enorm naar uit om betrokken te zijn bij het toernooi en mijn liefde voor padel te combineren met het organiseren van een professioneel evenement”, zegt ze over het toernooi waar de top 48 vrouwen en mannen van de wereld strijden om de titel.

Van der Vaart haalde vorig jaar het Guinness Book of Records door in het Noord-Duitse Enge-Sande mee te doen aan een recordpoging op een padeltoernooi waar 48 uur lang aan een stuk werd gespeeld. De voormalig profvoetballer bij Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur is trots dat hij “als fanatiek padelspeler” betrokken is bij het toernooi. “Samen met Fatima en het team wil ik een geweldige ervaring neerzetten voor spelers en toeschouwers.”