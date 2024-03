Basketballers Timberwolves verslaan Clippers na uitvallen Leonard

De basketballers van de Los Angeles Clippers hebben in eigen huis verloren van de Minnesota Timberwolves in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De Clippers zagen sterspeler Kawhi Leonard na het eerste kwart uitvallen met verkrampingen aan zijn rug en gingen met 118-110 onderuit.

Anthony Edwards was goed voor 37 punten en Nickeil Alexander-Walker maakte er 28 voor de Timberwolves. Mike Conley zorgde ook nog voor 23 punten. Bij de Clippers was Paul George topscorer met 22 punten en maakte James Harden er 12.

Leonard had zijn ploeg met 6 punten mede aan de voorsprong van 34-21 gebracht, maar moest na het eerste kwart naar de kant. Los Angeles liep nog uit naar een marge van 22 punten in het tweede kwart, maar zonder Leonard in de defensie kwamen de bezoekers daarna sterk terug.