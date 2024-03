Deen Rune vecht zich langs oud-kampioen Fritz in Indian Wells

De Deen Holger Rune is er na het wegwerken van een wedstrijdpunt tegen oud-winnaar Taylor Fritz alsnog in geslaagd de kwartfinales van het toernooi van Indian Wells te halen. De 20-jarige nummer 7 van de wereld stond in de tweede set met 5-4 40-30 achter, toen hij toch nog zijn service wist te houden en vervolgens de tiebreak en beslissende set overtuigend naar zich toe trok: 2-6 7-6 (2) 6-3.

De Amerikaan Fritz, winnaar van 2022, had de eerste set al na 32 minuten binnen. De nummer 12 van de wereld leek in eigen land ook in de volgende set op weg naar de zege, maar na het terugvechten van Rune bleek Fritz niet in staat de partij alsnog te winnen. Daardoor loopt hij in de kwartfinales een duel met de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev mis.

Ook de Italiaanse lucky loser Luca Nardi (20) is er niet bij in de kwartfinales. Na het verrassend uitschakelen van de als eerste geplaatste Novak Djokovic een ronde eerder verloor de mondiale nummer 123 bij de laatste zestien van de Amerikaan Tommy Paul: 6-4 6-3.