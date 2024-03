Velzeboer loopt niet weg voor favorietenrol bij WK shorttrack

Xandra Velzeboer is het uithangbord van de WK shorttrack die vrijdag in Rotterdam beginnen. De 22-jarige Culemborgse staat prominent op de poster en ziet haar beeltenis overal in de stad op vlaggen terug. Voor de status als topfavoriet schrikt ze niet terug. “Ik ga voor goud op alle afstanden waar ik aan de start sta”, zegt ze.

In 2017, de vorige keer dat de WK in Ahoy werden gehouden, zat de toen 15-jarige Velzeboer met haar hele familie op de tribune en wist ze al dat ze dat ook wilde. “Het was supervet om de sport zo groots te zien en met zo veel publiek. Daar wil ik ook staan, dacht ik toen al. Dat gaat nu gebeuren”, vertelt ze. “Ik kan me vooral de relays goed herinneren. Die van de vrouwen liep niet zoals het moest gaan, maar de mannen wonnen wel. Toen ging het hele publiek los.”

Bij Velzeboer, afkomstig uit een echte shorttrackfamilie, was het zaadje toen al geplant. Dat ze nu zelf een van de favorieten is, vindt ze vooral mooi, al brengt die status ook druk met zich mee. “Zelf op een WK in Ahoy staan was zeker een doel, ik denk dat ik dat toen al heb uitgesproken. Om nu zo overal te hangen is wel een beetje gek, maar ik vind het ook leuk. Ik probeer er zo veel mogelijk energie uit te halen.”

De shorttrackster verraste twee jaar geleden met de wereldtitel op de 500 meter. Een jaar later prolongeerde ze die titel als favoriete en pakte ze op de WK in Zuid-Korea ook nog goud op de aflossing, gemengde aflossing én de 1000 meter, door op dat nummer Suzanne Schulting te verslaan. De meervoudig olympisch kampioene is op de WK ook weer terug in goede vorm.

Dit seizoen is Velzeboer vooral op de 500 meter overtuigend geweest. “Ik heb vijf keer gewonnen, zes als je de EK meetelt”, zegt ze. Waar ze vorig jaar vooral won door weg te rijden van de concurrentie, waren het dit seizoen veel meer spannende races. Dat komt vooral ook door de supersnelle start van landgenote Selma Poutsma, benadrukt Velzeboer. “Het is wel goed voor me. Elke keer was het een ander soort race.”

Door op verschillende manieren te winnen is Velzeboer mentaal sterker geworden. “Ik kan racen en heb het vertrouwen dat ik kan winnen. Dat lukt me in de finales goed, omdat ik weet dat ik dan voor de winst aan het strijden ben. Anders dan in de voorrondes ben ik niet bang om te verliezen. Zo neem je het risico dat je kunt verliezen, maar dat is het beste. Het is leuker om te racen, maar het gevoel als ze je niet kunnen bijhouden en ik, zoals vorig jaar bij de WK met drie meter voorsprong over de finish kom, is ook heel vet.”