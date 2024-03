Baanwielrenners blijven bij Nations Cup steken op één medaille

De Nederlandse baanwielrenners hebben op de slotdag van de Nations Cup in Hongkong geen medailles meer veroverd. Daarmee kwam de score op één bronzen plak: op zaterdag voor Marit Raaijmakers en Lisa van Belle op de koppelkoers.

Raaijmakers eindigde zondag op het omnium, net als de koppelkoers een olympisch onderdeel, op de dertiende plaats. Het goud ging naar de Japanse Yumi Kajihari. Hetty van de Wouw en Steffie van der Peel waren op het onderdeel keirin al verwezen naar de B-finale om de plaatsen zeven tot en met twaalf. Daarin speelden ze met respectievelijk de tiende en de elfde plaats geen rol van betekenis. Van de Wouw greep zaterdag net naast het brons de sprint.

De Japanner Kaiya Ota veroverde bij afwezigheid van de zieke wereldkampioen Harrie Lavreysen het goud op de sprint. Hij versloeg in de finale de Australische favoriet Matthew Richardson. Lavreysen kampte in Hongkong met een voedselvergiftiging en kwam pas op de slotdag kort in actie. Na de kwalificatie (vierde tijd) meldde hij zich af voor de achtste finales. Jeffrey Hoogland werd in die ronde uitgeschakeld door de Chinees Zhou Yu.